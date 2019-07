Un sacchetto pieno di rifiuti è abbandonato sul marciapiede in via dei Cappuccini, esattamente di fronte al civico 5/a. Non è la prima volta che lungo la stessa via vengono lasciato interi sacchetti di spazzatura. I responsabili non dovrebbero esseri puniti per abbandono di rifiuti? Purtroppo, complice l'assenza delle telecamere, gli incivili prendono il sopravvento e restano impuniti.