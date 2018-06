Questa la situazione intorno alle campane verdi per la raccolta del vetro in via Norvegia, e peggiora di giorno in giorno. Voci di quartiere parlano di gente italiana come responsabile di questo sconcio incivile. Forse solo un sistema di videosorveglianza potrebbe fare da deterrente, ma mentre in centro le telecamere abbondano, in periferia latitano. Invio la segnalazione anche al Comune.

Segnalazione inviata da Costantino tramite mail (pisatoday@citynews.it)