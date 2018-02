Volevo segnalare abbandono rifiuti a San Piero a Grado nelle vicinanze della basilica in via livornese 1243. Ho inviato mail anche alla Geofor e ho provato ad inviare una segnalazione tramite l'applicazione del comune di Pisa, ma non funziona, inoltre quando la feci tempo addietro per lo stesso motivo mi risposero che non era di competenza del comune.

Segnalazione inviata alla nostra pagina Facebook da Massimiliano la mattina del 5 febbraio.