Rifiuti alimentari dietro Bar Lilli, viale delle Piagge

Con la presente sono a segnalare la presenza di tracce di discarica e, in generale, alta quantità di rifiuti nella zona antistante il Bar Lilli (viale delle Piagge). Nello specifico i rifiuti sono facilmente individuabile nell'area posteriore al bar, alla quale in realtà potrebbe accedere solo chi è munito delle chiavi della sbarra lì installata. La sbarra è spesso lasciata aperta ed incustodita. Oltre a macerie edili e numerosi sacconi neri con contenuto non identificabile da osservare che buona parte dei rifiuti è costituita da scarti di confezioni alimentari: latte, burro, panna...