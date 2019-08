Vorrei segnalare lo stato di degrado e sporcizia che regna in piazzale Papa Giovanni XXIII. Questa mattina, 28 agosto, alle ore 11, zona Cep. La raccolta differenziata non viene rispettata e i rifiuti permangono da giorni e si accumulano con quelli dei giorni precedenti. L’aria è irrespirabile, oltre ad essere indecoroso per gli abitanti e negozianti. Chiedo cortesemente di provvedere quanto prima.

Segnalazione inviata da Giuliana tramite mail (pisatoday@citynews.it)