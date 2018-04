Rifiuti fuori dai cassonetti davanti al Palazzo della Sapienza

Senza parole... Stamani alle 9 è la scena che si è presentata a questi cassonetti in via Curtatone e Montanara di fronte alla Sapienza, tanto che un negozio davanti ha aperto con difficoltà l'attività in quanto erano quasi sulla porta di ingresso. Ignoti la notte o la sera precedente, ed è possibile che siano attività commerciali, hanno lasciato grossi sacchi contenenti rifiuti di cucina ecc. Tra l'altro essi hanno un servizio per il ritiro del rifiuti porta a porta.

Il gestore del negozio non si è potuto mettere in contatto con la Geofor perché al numero verde si può solo chiamare con un telefono fisso. Mi domando se questa vergognosa situazione sarà mantenuta anche dopo il 29 maggio quando sarà riaperta la Sapienza. I residenti nella zona che conferivano i rifiuti sono rimasti allibiti e preoccupati stamani compreso il sottoscritto per questa situazione indecente che con l'avvicinarsi dell'estate puo' solo peggiorare.