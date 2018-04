Rifiuti: "Golena d'Arno a Putignano sempre uguale... anzi peggio"

La Golena d'Arno a Putignano nel 2015 era in questo stato, 2016 e 2017 idem ed oggi aprile 2018 sempre uguale anzi peggio. Passeggiando si può scorgere ogni genere di rifiuto, l'ultimo ritrovamento sono complementi di arredo. La cosa più sconcertante è l'abbandono di sacchi neri contenenti residui organici in avanzato stato di decomposizione; nonostante siano stati segnalati da più di 20 giorni alle autorità competenti nessuno si è degnato di sincerarsi di cosa potesse trattarsi. Oramai è risaputo che la Golena di Putignano è utilizzata a mò di discarica abusiva ed allora perché l'amministrazione non interviene a prendere i furbetti dell'abbandono selvaggio?

Alessandra Orlanza portavoce e consigliere Ctp3 Noi Adesso Pisa