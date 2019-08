Segnalo discarica abusiva all'angolo tra via Quarantola e via Sainati a Pisa. Il materiale viene rimosso dagli enti competenti ma successivamente ne viene sempre lasciato altro, in maniera sistematica. Tra gli altri rifiuti anche residui di vernici potenzialmente tossiche.

Segnalazione inviata da Matteo alla nostra pagina Facebook.