Rottura tubo sottopasso in viale delle Cascine

Da oltre un mese nel sottopasso pedonale di viale delle Cascine si è verificata la rottura di un tubo di acqua potabile che fuoriesce dai condotti di canalizzazione energia elettrica per le luci del sottopasso, inoltre allaga il sottopasso pedonale stesso. Acque nonostante le ripetute segnalazioni non è intervenuta. Sono stati anche portati sul posto i vigili urbani che hanno segnalato il problema. Ma niente è stato risolto. Non si tratta di infiltrazione ma di rottura tubazione.