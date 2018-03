Gatto smarrito

Diogene - gatto sterilizzato bianco e nero - occhi gialli / verdi

Segno particolare la mezza coda, tutta strana, è attorcigliata. Microchip: 380260100394702.



Potrebbe essersi rifugiato in un garage, uno sgabuzzino, una cantina, un giardino / cortile.



In caso di avvistamento chiamare immediatamente Marion - tel. 377 2416 049.

Verificate nei vostri locali o prestate attenzione in strada.

diogene.gatto@gmail.com



Chi desidera notizie e aggiornamenti, con foto, link e dettagli - pagina Facebook Diogene Mezza Coda: https://www.facebook.com/diogenemezzacoda e pagina web: https://goo.gl/Da2Yjr