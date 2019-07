Senso civico ed educazione, questi sconosciuti...

Facile comportarsi così quando i problemi degli altri non ci riguardano personalmente. Perché pensare alle difficoltà che incontra un disabile in carrozzina, una madre col passeggino, una persona anziana con ridotte capacità motorie? Via Medaglie d'Oro, così come altre zone della città, è costantemente occupata da auto parcheggiate maleducatamente sulle strisce, agli angoli dei marciapiedi e sui percorsi pedonali. Ci si lamenta spesso del degrado causato dagli altri, ma non si pensa mai a quello che creiamo ogni giorno con questo menefreghismo...