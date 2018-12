Sicurezza stradale in prossimità di scuole per l'infanzia

Oggetto: attivazione di segnaletica stradale opportuna in via Conte Fazio di fronte al la scuola per l’infanzia Beltrami, numero civico 63.



Questa richiesta è motivata:

1. dal notevole traffico di via Conte Fazio che rende molto pericoloso l’attraversamento della strada;

2. dall’alto numero di bimbi e accompagnatori, spesso nonni, che attraversano la strada agli orari di ingresso e uscita.



La situazione, già ad alto rischio per la sicurezza dei bimbi, aumenta in inverno per la pioggia e per l’oscurità al momento dell’uscita pomeridiana. Sicura dell’attenzione del Comune di Pisa ad un problema di sicurezza, in particolare per le fasce più vulnerabili, in aggiunta alle strisce pedonali già presenti, proporrei la messa in opera di segnaletica orizzontale quali strisce trasversali bianche 'acustiche' che hanno anche funzione di limitatori di velocità, come già fatto a Pisa in prossimità di altri nidi e scuole per l’infanzia.