Vorrei segnalare che in data 18 settembre 2019 in pieno centro a Pisa e intorno alle 12,15 c'era una siringa per strada (via Sant'Antonio, altezza convento suore). Trovo la cosa molto sgradevole e anche pericolosa (si indossano ancora i sandali e ci si potrebbe pungere accidentalmente o anche un bambino potrebbe farsi male).

Segnalazione inviata da Antonella tramite mail (pisatoday@citynews.it)