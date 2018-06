Nella prima foto una bella siringa usata nel mezzo del parcheggio in fondo a via Russo (Piagge), sulla quale ha messo un piede ieri nostro figlio piccolo scendendo di macchina. Nella seconda foto il degrado estremo in cui versano le aiuole dello stesso parcheggio. Nonostante qualche superficiale (molto) saltuario taglio dell'erba solo del prato, nulla altro viene mai fatto per sistemare il resto. Credo che nonostante l'estrema tolleranza della gente, a tutto ci sia un limite...