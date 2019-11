Complesso Marchesi, acqua e spifferi: la denuncia degli studenti

Riceviamo e pubblichiamo:



"Oggi, venerdì 15 novembre 2019, gli studenti del Complesso Marchesi si sono trovati a fare lezione con il tetto gocciolante e gli spifferi d’aria, con alcuni termosifoni spenti o addirittura a non svolgere la normale attività didattica. Infatti 3 aule sono state chiuse per inagibilità, insieme ad una delle due rampe di scale con la piccionaia. Tuttora la situazione non è risolta, in svariate aule piove dal soffitto, ci sono chiazze di acqua sui muri, finestre che non si chiudono. Gli studenti, come i professori, come chiunque all’interno di questa struttura, sono sottoposti ad un pericolo reale e costante, per questo motivo denunciamo questo fatto. Per questo motivo chiediamo un cambiamento. Siamo stanchi di dover avere paura, provare ansia o disagio nel luogo dove tutti i giorni passiamo almeno 5 ore. Professori e studenti sono nella stessa barca, ma la barca sta affondando, l’acqua filtra da ogni fessura e l’unica risorsa che abbiamo per migliorare la situazione sono dei secchi e degli stracci!".