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Smarriti due gattini

Beatrice

Via dei Mille · Cascina

CHIEDO L'AIUTO DI TUTTI: SMARRITI DUE GATTINI IN ZONA SAN LORENZO ALLE CORTI VIA VECCHIA FIORENTINA.
SONO UNO TUTTO TIGRATO MARRONE E NERO CON LA CODINA MOZZATA CHE FINISCE CON DUE PUNTE, L'ALTRO È TIGRATO MARRONE NERO CON IL PANCINO TUTTO BIANCO E IL MUSINO BIANCO. SPERO CHE QUALCUNO LI ABBIA TROVATI E CHE MI POSSA DARE NOTIZIE È URGENTE CONDIVIDETE IL PIU POSSIBILE CHIAMARE IL NUMERO 3297458490

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