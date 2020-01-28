CHIEDO L'AIUTO DI TUTTI: SMARRITI DUE GATTINI IN ZONA SAN LORENZO ALLE CORTI VIA VECCHIA FIORENTINA.
SONO UNO TUTTO TIGRATO MARRONE E NERO CON LA CODINA MOZZATA CHE FINISCE CON DUE PUNTE, L'ALTRO È TIGRATO MARRONE NERO CON IL PANCINO TUTTO BIANCO E IL MUSINO BIANCO. SPERO CHE QUALCUNO LI ABBIA TROVATI E CHE MI POSSA DARE NOTIZIE È URGENTE CONDIVIDETE IL PIU POSSIBILE CHIAMARE IL NUMERO 3297458490
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Smarriti due gattini
CHIEDO L'AIUTO DI TUTTI: SMARRITI DUE GATTINI IN ZONA SAN LORENZO ALLE CORTI VIA VECCHIA FIORENTINA.