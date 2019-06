Per i pochi ardimentosi che si cimentano in passeggiate a piedi o in bici in Via Cariola e Via Dogali e magari riescono ad uscire indenni dallo sfrecciare di auto a velocita' folli (ennesimo danno collaterale dello sviluppo indiscriminato del Galilei), arrivati quasi all'altezza del Lago dei Salici puo' rinfrancarsi con una tazzina di caffe' gentilmente offerta da un cittadino altruista.....