Sosta irregolare di camper in via Santa Maria

Via Santa Maria, vicino Piazza dei Miracoli, sta diventatando sempre di più una piazzola sosta camper che, oltretutto, tengono il motore acceso per usufruire dell’aria condizionata. La condizione di sosta irregolare di numerose macchine straniere senza permesso, oltre che di camper, è già stata più volte segnalata al Comando di Polizia Municipale. In particolare il numero degli accessi è tale da dimostrare la necessità che vengano presi provvedimenti per migliorare la segnaletica dell’ingresso delle ZTL, evidentemente inefficace. Non abbiamo mai ottenuto risposte esaustive.

Segnalazioni inviata da Chiara sulla nostra pagina Facebook.