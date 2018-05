Spaccio e risse in via della Croce Rossa

In via della Croce Rossa ieri notte (23 maggio), come ogni notte, ci sono stati spacciatori e tossicodipendenti che hanno passato la notte a 'farsi' lasciando sporcizia, siringhe (nascoste all'interno dei contatori dell'acqua) e bottiglie rotte con cui si sono picchiati alle 5 del mattino, ogni sera avvengono queste risse e c'è uno spaccio continuo, è impossibile dormire. La polizia è venuta questa mattina, troppo tardi per sedare la rissa oramai esaurita, viene una volta su 100 che viene chiamata, la via è invivibile, è usata come toilette e infestata dai ratti.