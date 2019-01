Vorrei segnalare come spesso è difficile spostarsi in autobus non per i minuti di ritardo accumulati, ma per assurdo a causa di corse che partono con eccessivo anticipo. L'autobus della linea 4 preso al volo alla fermata XXIV Maggio 6, quindi poco dopo la partenza dal capolinea, viaggiava con 6/7 minuti di anticipo, come testimoniato dalla app Teseo.