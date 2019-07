Squadra Enel in azione nella notte per un guasto: ottimo e veloce intervento

E' stato un lavoro intenso, condotto con professionalità, prontezza e dedizione quello effettuato nella notte tra il 16 e il 17 luglio in via Crispi da parte della squadra di pronto intervento dell'Enel, allertata da un condominio e una gelateria rimasti senza elettricità e dunque senz'acqua. Intorno alle 23.30 il guasto, poi la segnalazione (non facile perché occorre indicare il numero Pod della fornitura, assai difficile da recuperare al buio) e di lì a poco l'arrivo del personale, quattro tecnici, che dalla mezzanotte alle 3 hanno lavorato incessantemente per creare un allaccio temporaneo, e sopperire così alle esigenze basilari degli abitanti. I condòmini hanno manifestato personalmente gratitudine ai quattro tecnici e desiderano, tramite questo articolo, pubblicizzare il loro encomiabile operato. Una nota negativa: purtroppo l'assenza di corrente è stata recepita come manomissione da parte di un impianto di allarme che ha attivato la sirena, interrompendo e disturbando per 10 minuti il riposo del quartiere. I proprietari non sono riusciti a disattivarla tramite la centralina, spenta per mancanza di elettricità, e si scusano con tutti coloro che ne sono stati disturbati.