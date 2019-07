Strade inutilizzabili con bici/scooter e piste ciclabili usate da auto

Sono una studentessa. Segnalo diverse zone in cui è praticamente impossibile andare in bici a causa di "crateri", letteralmente, che sono costretta a evitare, rischiando spesso di finire investita da una macchina. Ecco allora il dilemma: passo sui crateri rischiando di scivolare, o li evito e mi faccio investire da una macchina? Segnalo in particolare: -Via Ugo Rindi (rami sottoterra ovunque) - Via Contessa Matilde, poco dopo la rotonda, manca un pezzo di asfalto (sono già caduta) - Via Francesco Crispi. Richiedo dunque interventi per la manutenzione delle strade, dato che le piste ciclabili sono inutilizzabili in quanto usati come parcheggi! Scrivo questa segnalazione perchè se a me o ad altri succede qualcosa, non possiamo che prendercela col sindaco di Pisa, il quale era già stato avvertito di questi problemi.