Sono un imprenditore pisano e l’altra sera alla stazione ho ricevuto questo trattamento. Hanno tagliato (non so come) il telaio della bici. Così per due notti in cui la bici è rimasta vicino alla stazione, in via Puccini, ho subito un danno da 3/400 euro. Ho lasciato la bici venerdì 20 settembre e l'ho ripresa la domenica 22. Quando ho visto cosa avevano fatto non ci potevo credere.