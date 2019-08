Segnalo terreno abbandonato vicino alla Radiologia Diagnostica Valdera, Le Melorie Ponsacco, accanto a un giardino pubblico sporcizia roghi secchi con rischio di incendio, di questi tempi in più ci sono ratti e serpi che escono da questo terreno. Sarebbe il caso di fare una bonifica per garantire igiene e sicurezza per i cittadini.

Segnalazione inviata da Enrico alla nostra mail pisatoday@citynews.it.