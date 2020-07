Traffico bloccato sulla Fi-Pi-Li nel tratto Pisa-San Piero

Stamani grande sorpresa sotto il sole cocente per gli ignari automobilisti! Mia moglie da stamani mattina alle 8.30 che ha imboccato la superstrada per recarsi al lavoro, alle 10.10 è sempre sotto il sole cocente all'altezza di San Piero in prossimità dell'incrocio di San Piero dove verrà realizzata la rotonda. Nessuna segnalazione all'imbocco della superstrada per avvisare gli automobilisti e/o auto trasportatori del possibile disagio! Nel periodo estivo in cui il traffico è al massimo in estate e ridotto praticamente a zero nel periodo invernale si è deciso di iniziare i lavori nel periodo di massima affluenza senza tra l'altro attuare soluzioni alternative per gli automobilisti... Mi domando perchè in Italia si debba continuare a comportarsi con la massima disorganizzazione nell'eseguire le opere necessarie e non.