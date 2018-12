I Passi: tubatura dell'acqua rotta durante i lavori della fibra ottica

Dopo l'ultimo episodio del 5 dicembre scorso, il presidente del comitato di quartiere I Passi Michele Fabozzi torna a denunciare oggi, 11 dicembre, una nuova rottura di una tubazione dell'acqua durante i lavori della posa della fibra ottica: "E' successo intorno a mezzogiorno in via Giordani. Esce moltissima acqua e non si riesce a fermarla, ha allagato la strada e le cantine di due palazzi. E' uno spreco enorme, che paghiamo noi cittadini. Ribadisco, come la scorsa volta, che gli operai sembra non abbiano nessuna mappatura delle condotte".

