Un contentino ad un quartiere abbandonato: San Giusto

Complimenti all'Amministrazione, entrerà in vigore il 27 febbraio prossimo un breve tratto a senso unico in via di Goletta, strada la cui carreggiata misura circa 5 metri, è a doppio senso di circolazione, con il godimento giornaliero per i residenti, della presenza sistematica di macchine parcheggiate da ambo i lati. Se ne sono accorti dopo 50 anni o meglio gli sarà stato raccomandato da persone che non ne potevano più, meglio tardi che mai.!!. E tanto per restare in tema, segnalo un'altra area di vergognoso degrado e sosta selvaggia che è quella della piazzetta antistante la storica chiesa dei Cappuccini che risale al 1600. Le macchine sostano indisturbate a giorni, addirittura a settimane ignorando divieti e tempi di sosta limitati ad un' ora . Mi domando se occorre un miracolo ( possiamo rivolgerci eventualmente a S.Francesco che qui è di casa ) per dirottare le auto al parcheggio, desolatamente vuoto, del people mover, che si trova ad appena 400 metri e vietare quello spazio all'accesso e parcheggio delle auto. Diventerebbe uno spazio centrale ad uso degli abitanti del quartiere, in particolare per anziani e bambini, che avviliti aspettano da tanto tempo ma che qualcuno si ricordi di S.Giusto, come si dice "spes ultima dea".