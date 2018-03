Un ratto fra i passeggeri dell'aeroporto cercava di superare i controlli sicurezza

Ieri mattina, alle 6 circa, i lavoratori ed i passeggeri che si trovavano ai controlli sicurezza dell'aeroporto Galileo Galilei di Pisa, "fiore all'occhiello" della città, si sono visti fare capolino da uno dei tavoli in cui si gettano i liquidi non autorizzati la poco simpatica bestiola raffigurata nella foto.

La tensione fra la malcapitata creatura e i malcapitati addetti alla sicurezza è andata avanti per un pò, con il ratto che cercava di sfuggire alla cattura e si nascondeva sotto le macchine per i controlli per poi sfrecciare fra i piedi dei lavoratori terrorizzati e schifati...... poi, anche il ratto è un ratto italiano, tutto è finito a tarallucci e vino, il ratto ha trovato una via di fuga verso l'esterno, rinunciando all'imbarco, e la vita in aeroporto è continuata come se nulla fosse successo.

Un aeroporto che festeggia oramai mensilmente nuovi primati di traffico e di incassi non riesce a mantenere l'igiene minima.....peraltro notoriamente scarsa......e ad adempiere ai compiti di legge sulla derattizzazione che tutte le sue magnifiche certificazioni richiedono?

E ancora, è normale che i passeggeri abbiano continuato a transitare indisturbati tutto il giorno e le persone a lavorare, senza che nessuno dei responsabili del grande Galilei facesse e facesse fare dei sopralluoghi da personale specializzato, per verificare se il piccolo amico avesse eventuali familiari o amici nei bidoni dei liquidi o in sala imbarchi..... o che avesse lasciato sgradevoli e pericolosi regalini dove passeggeri e lavoratori mettono le mani?

Date retta signori, guardatevi fra i piedi quando entrate al Galilei e lavatevi le mani bene e spesso!