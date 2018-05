Una mera questione ecologica

Allora.. la volete sape' una bella storia di millantato ecologismo, siii?! allora eccovela, accomodatevi che ve la racconto. Tempo fa andai da solo a fare un giro per i nostri bei monti, di ritorno dall'escursione, a lato del sentiero, fra le frasche, vedo una vecchia bombola del gas da cucina (gpl) abbandonata, "ma guarda te la gente.., oltre alla lavatrice poco più in là cosa ti sperde in natura (oltre a tutto il resto che comunemente si trova in giro), almeno l'abbandonassero in città, gia, ma cosi li vedrebbero.." Cosicchè che faccio? la prendo la carico in macchina, cosi la porto via all'isola ecologica, almeno la tolgo di qua. Giorni dopo, prendo il mio caro souvenir e mi indirizzo verso l'isola ecologica di via Pindemonte (dietro il carrefour a Pisa), mi faccio i miei buoni 20 minuti di attesa, quando poi entro, scendo, prendo la bombola, ..e vengo subito fermato che non la posso lasciare li perchè la Geofor non smaltisce tali rifiuti "ah allora dove devo portarla -chiedo- il tipo molto gentile mi risponde "non sono certo io che ti devo dire dove portarla!!" ............ lo chiederò in farmacia dove devo portarla!!. Basito rimetto in macchina la mia cara bombola. Ieri passando da un punto vendita bombole, mi fermo e il commerciante con un non dovuto e scontato gentile sforzo mi/ci fa la cortese gentilezza di ritirarla senza euro sborsare. Roba da non credere A parte che la bombola mi sembrava vecchia, precedente alle isole ecologiche, boh, ma... ci credo che la gente lascia di tutto a giro, le file perditempo, poi magari certe cose non le ritirano, capisco che la gente fionda tutto dove capita. Poi ci mettiano anche che a volte o in alcuni comuni (cosi mi dicono) non è previsto nessun incentivo al conferire i rifiuti in discarica ecco che il bene dell'ambiente è fatto. Poi però sulla carta siamo tutti tanto ecologisti..., sì nella forma, ma sotto sotto tanto sudici.