Una sniffata collettiva!

giovedi 12 settembre ore 15,50... sotto i portici delle Poste centrali, all'angolo tra via Croce e via Queriolo... un capannello di varia umanità che sniffa polvere bianca senza alcuna remora, senza fare furtivo, come fosse un barbeque di famiglia in San Rossore! Non siamo mica in pieno centro città (non cambierebbe la criticità se fosse in periferia!), a 2 isolati da varie scuole tra cui un asilo che tra pochi giorni proprio allo stesso orario sfornerà piccoli cittadini in crescita che potranno quindi assistere a tutto questo. Non ho potuto scattare foto per mia incolumità ma quanto ho visto è impresso nella mia mente come anche le iniezioni nei vicoli in San Martino a cui assisto dalla mia abitazione e da cui chiamo i vigili per intervenire su ragazzi e ragazze deliranti, in preda all'estasi della droga. Ma davvero tutto questo deve essere considerato normale?!? Dobbiamo per forza di cose convivere con queste situazioni? Chiedo a chi legge di segnalare segnalare segnalare ... in qualsiasi modo possibile fino a denunce ed esposti!

Anthony Mancini