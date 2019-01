Ennesimo risveglio da incubo per gli abitanti della zona San Martino/Stazione: questa mattina almeno 5 auto con i vetri spaccati in Via Sancasciani. Oltre allo slalom per evitare i numerosi escrementi dei cani, i bambini delle scuole materne, elementari e medie questa mattina hanno dovuto anche giocare a "salta il vetro rotto".