Via Charles Darwin: "Fontanella chiusa da 2 mesi"

Scrivo in merito alla fontanella di Bocca d'Arno a Pisa. Sono almeno due mesi che non è funzionante, nonostante uno pseudo intervento di manutenzione dove a causa dell'incapacità di chi ha svolto il 'lavoro' ne venne chiusa definitivamente l'erogazione. Tutto ciò è inaccettabile. Vi esorto pertanto a ripristinare l'erogazione dell'acqua, tra l'altro è innegabile l'utilità di questo punto di approvigionamento in quanto molte categorie di persone ne fanno (hanno fatto) uso, come: alunni in gita, turisti, ciclisti. Spero pertanto che a breve a questa piccola riparazione possa essere effettuata.