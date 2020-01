Via Conte Fazio: pedoni in pericolo!

Segnalazione criticità in via conte Fazio, all'altezza del ponte della ferrovia... Da un lato marciapiede e pista ciclabile chiusi per cantiere, dall'altro marciapiede non utilizzabile perché occupato da automobili in sosta vietata... I pedoni sono quindi costretti a camminare all'interno della carreggiata, correndo rischi non indifferenti viste la mole del traffico e la velocità delle auto non sempre nei limiti di legge. Si chiede una maggiore attenzione da parte delle autorità sul controllo delle soste sul marciapiede opposto alla pista ciclabile, in modo da evitare incidenti potenzialmente gravi e si sollecita l'amministrazione affinché i lavori di adeguamento stradale iniziati ormai da settimane siano completati al più presto