Via dei Due Arni e via Andrea Pisano dissestate

Volevo segnalare un degrado completo in cui è stata lasciata la via dei Due Arni e via Andrea Pisano dopo che sono stati fatti i lavori sull'asfalto. La parte destra, per intenderci, quella che dalla via Aurelia va verso il Quartiere Cep è completamente dissestata. Per chi percorre queste due vie in bicicletta è veramente pericoloso, quindi mi auguro che di dovere provveda a rifare l'asfalto per lo meno come era prima dei lavori. Spero che chi di dovere provveda, in maniera sollecita, prima che qualcuno si faccia male veramente.