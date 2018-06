In via della Croce Rossa non è stato effettuato il servizio ordinario di pulizia stradale, dopo che durante tutta la Luminara la via è stata utilizzata come latrina, sono state fatte varie segnalazioni alla Municipale ma non è ancora venuto nessuno a pulire. Comunque si può ben vedere, quelli sono fiumi di urina. La via è impraticabile e non si possono aprire le finestre.

Segnalazione inviata da Paolo alla nostra pagina Facebook.