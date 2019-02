Via delle Trincere: "Marciapiede non accessibile ai disabili"

Il giorno 18 febbraio ho portato mia madre a fare una medicazione in via Garibaldi alla Usl. Mia madre è purtroppo disabile in carrozzina e, uscendo da casa, in via delle Trincere, mi tocca stare in mezzo alla strada perché non posso montare sul marciapiede in quanto c'è uno scalino non adatto a i disabili. Il bello è stato quando sono tornata a casa: ho trovato degli addetti a tappare le buche sul marciapiede, ma noi non ci possiamo passare lo stesso perché non c'è lo scivolo per montare e scendere.

Il marciapiede va rifatto perché le persone disabili hanno diritto potersi muovere senza rischiare la vita passando in mezzo alla strada, con le auto che sfrecciano come in formula 1. Ho già fatto segnalazioni su segnalazioni, se dovesse succedere qualcosa a mia madre ritengo responsabile il Comune.