Zambra: terra di nessuno - 2^ parte

Dopo la segnalazione sulla viabilità, l' "autodromo di Zambra" è sempre aperto per chi vuol superare i limiti di velocità senza conseguenze, passiamo allo stato del verde pubblico. L'erba è alta oltre un metro e le segnalazioni al Comune di Cascina non sono mancate. L'argine dell'Arno presenta una pista ciclabile da vergogna, sia per l'erba non tagliata, per le defecazioni dei cani e per la sede che è sconnessa a tal punto da far rischiare le caviglie ai malcapitati. E la giunta cosa fa? E il sindaco dei cittadini, degli italiani, dove è? Non si sa. Grazie ancora.