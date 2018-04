Zambra: terra di nessuno

Ancora una volta il morto non ci è scappato. Un’auto ha centrato a forte velocitá una cabina Enel in disuso rendendo inagibile via Profeti. Il sindaco Ceccardi aveva promesso sicurezza, ma proprio nella “sua” Zambra frazione di Cascina, la sicurezza è un optional sotto tutti i punti di vista. Via Cammeo, via Profeti, via De Sica e via di Mezzo Nord, 4 strade, 4 piste da corsa e nessuno controlla, che che ne dica il Tirreno. E poi la storia degli autovelox falsi che anche la Lega ha voluto ed appoggiato con la precedente giunta. Grazie dai cittadini di Zambra.