A tutta estate: le spiagge più belle della Toscana

Il mare più bello della Toscana? Facile, basta consultare 'Il mare più belloì, l'analisi sulla qualità delle coste dei mari e laghi italiani realizzata da Legambiente e Touring Club Italiano. In questa edizione le cinque vele - assegnate ai luoghi che hanno puntato sulla buona gestione del territorio, su servizi d’eccellenza, sulla manutenzione dei centri storici - sventolano su 15 comprensori marini.

Le spiagge toscane più suggestive

Indubbiamente la zona di Scarlino, Castiglion della Pescaia e Marina di Grosseto è una delle più affascinanti e ricche di spiagge suggestive, da scoprire durante l'estate. Grazie alla presenza di aree naturalisticamente eccezionali, come la Diaccia Botrona o la spiaggia di Cala Violina, valorizzate dalla presenza del Parco Regionale della Maremma e dall’attività amministrativa di Castiglione della Pescaia che da gennaio 2019 è divenuto Comune Plastic free: niente più usa e getta in plastica negli esercizi commerciali e turistici. A questo si aggiungono importanti investimenti per la mobilità ciclabile.

Sempre nella provincia di Grosseto troviamo la Costa d'Argento, con l'Isola del Giglio e il promontorio dell'Argentario.

Un'altra isola che custodisce belle incredibili è la Capraia. A seguire l'immancabile Isola d'Elba, capace di offrire alternative sia per i più grandi che per i più piccini.

Per chi invece preferisce le morbide spiagge sabbiose, il consiglio è di percorrere in lungo e in largo la Costa degli Etruschi e risalire fino alla Versilia, passando per il litorale pisano.