apisacigarba: ecco le cinque pizzerie finaliste

Grande successo per la seconda fase del primo contest di PisaToday #apisacigarba che abbiamo deciso di dedicare al piatto nazional-popolare per eccellenza, ovvero la pizza. Saranno infatti i nostri lettori a decretare la pizza più buona della città della Torre.

Dopo la fase delle nomination, in cui con i vostri commenti avete 'invaso' la nostra pagina Facebook per nominare la vostra pizzeria preferita, abbiamo selezionato le 10 pizzerie più nominate che hanno così avuto accesso alla fase numero due, ovvero la sfida delle 10, iniziata lunedì scorso 16 aprile.

Qui è stata lotta dura, con le prime posizioni che sono cambiate di continuo. Venerdì (20 aprile) alle ore 16, come annunciato, abbiamo detto stop ed ecco la classifica.

Come da regolamento le prime 5 classificate, ovvero quelle che nel corso di questa settimana hanno vinto più sfide, passano alla fase della finalissima in cui decreteremo, sempre grazie alle votazioni dei lettori, quale sarà il vincitore e dunque la pizza più buona della città.

Ecco la classifica tra le prime 10 pizzerie

Passano dunque alla fase finale le pizzerie:

- Al solito posto (via Piave 28)

- Le Giare (via della Vecchia Tranvia 10)

- L'Arciere (via La Nunziatina 14)

- Pomodoro e Mozzarella (via Cavalca 28/30)

- Gusto al 129 (via Santa Bibbiana 10)



La prossima settimana vi presenteremo le 5 pizzerie finaliste, poi da lunedì 30 aprile partirà la sfida finale fino alla proclamazione del vincitore.

In bocca al lupo! #apisacigarba