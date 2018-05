Contest #apisacigarba: vince la pizzeria 'Al solito posto'

Il primo contest lanciato da PisaToday dedicato a sua maestà la pizza ha il suo vincitore. Si tratta della pizzeria 'Al solito posto' di via Piave che ha sbaragliato le contendenti guadagnandosi la prima posizione. Era risultata prima anche nella sfida tra le dieci pizzerie più nominate della città e dunque conferma il gradino più alto del podio anche nella finalissima.

Nel corso di questa settimana è stata lotta dura soprattutto contro 'Pomodoro & Mozzarella' che, con 'Al solito posto', si è scambiata durante la sfida la prima piazza. Ma alla chiusura delle votazioni, venerdì 4 maggio alle ore 16, è 'Al solito posto' ad essere in testa con 9802 sfide vinte. Seconda dunque 'Pomodoro & Mozzarella' che si è aggiudicata 8493 sfide, mentre medaglia di bronzo alla pizzeria 'Gusto al 129' con 5040 sfide vinte.

Ecco la classifica finale:

La pizzeria di via Piave è gestita dal 'tuttofare' Sante Danzi, titolare che pensa praticamente a tutto, dalla spesa al mercato all'impasto. Il locale si dedica soprattutto alla pizza da asporto, con anche la possibilità di altre prelibatezze da gustare come la cecina, panuozzi e focaccine.

Oltre 100 pizze nel menù per accontentare proprio tutti, anche se, come ci ha raccontato Sante, quelle che vanno per la maggiore sono sempre le grandi classiche come napoli, margherita, marinara e bufalina.

Un impasto altamente digeribile quello della pizzeria 'Al solito posto', viste le basse quantità di lievito utilizzate e una maturazione di 48 ore, con possibilità di avere pizze più alte, alla napoletana per intenderci, ma anche più basse come vuole la tradizione pisana. Per l'impasto viene utilizzata una farina veneta, mentre il pomodoro San Marzano 100% italiano è il grande protagonista, così come fior di latte e bufala che arrivano tre volte a settimana freschissimi dalla Campania.

Complimenti a Sante per la vittoria. Ora una tappa da lui per un assaggio è d'obbligo. Che dite? #apisacigarba