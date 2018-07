Contest #apisacigarba: a tu per tu con la gelateria 'Il gelato di Giada'

La gelateria 'Il gelato di Giada' è una delle cinque finaliste del contest #apisacigarba dedicato alle migliori gelaterie del comune di Pisa. Al termine delle votazioni soltanto una verrà eletta dai lettori di Pisa Today la migliore gelateria della città.

Affacciata a metà di via Battelli, la gelateria prende il nome da uno dei due proprietari: Giada. Insieme al suo compagno Michael ha deciso di mettersi in proprio nel 2014 dopo un'esperienza come gestori di un locale di una catena. "Abbiamo deciso poi di aprire insieme un locale tutto nostro. Lavoriamo insieme ad un collaboratore stagionale". Nel locale di via Battisti si possono trovare anche semifreddi e dolci, e d'inverno la particolarità è che viene lavorato il cioccolato.

"Principalmente utilizziamo la frutta di stagione, perché soprattutto nel periodo estivo sono i gusti che i clienti ci chiedono maggiormente", spiega Michael. Molta tradizione da parte sua e di Giada, con l'esaltazione della filosofia del 'classico': "Difficilmente proponiamo gusti particolari o inconsueti, cerchiamo sempre di offrire ai clienti dei gusti classici e in sintonia con il periodo dell'anno".