apisacigarba: scegli il miglior gelato della città!

Dopo il successo del primo contest dedicato alla pizza, torna un nuovo appuntamento con #apisacigarba, stavolta dedicato ad una prelibatezza impossibile da non assaporare soprattutto nel caldo estivo. Stiamo parlando naturalmente del gelato, in tutte le sue varianti, dai gusti classici a quelli più innovativi. A Pisa non mancano le gelaterie che dalla periferia al centro fino al litorale sono prese d'assalto da chi, nella calura, cerca qualosa di fresco e gustoso da mangiare.

Ecco quindi un nuovo contest #apisacigarba, una vera e propria sfida tra le gelaterie pisane: sarete voi lettori a decretare quale sarà il gelato più buono della città della Torre.



Il contest si articolerà in quattro fasi:

NOMINATION. La prima fase è una fase di nomination. Attraverso la pagina Facebook di PisaToday abbiamo lanciato il contest che permetterà a voi lettori di indicare la gelateria dove avete mangiato il miglior gelato di Pisa (comprendendo l'intero territorio comunale, quindi anche le zone periferiche e il litorale). Basta indicare sotto al post (CLICCA QUI) il nome e l'indirizzo. Saranno selezionate ed entreranno in competizione le 10 gelaterie più nominate. Questa fase durerà 3 giorni da martedì 19 a giovedì 21 giugno alle ore 16.

SECONDA FASE. La sfida vera e propria inizierà lunedì 25 giugno. Le 10 gelaterie più nominate saranno messe in sfida l'una contro l'altra. Un sistema di votazione che in pochi secondi vi permetterà di votare tante gelaterie che si 'scontreranno' tra loro. Cinque giorni di sfida per 'scremare' la rosa da 10 a 5 gelaterie. Al termine dei 5 giorni di votazioni (entro venerdì 29 giugno alle ore 16) avremo le 5 gelaterie dove si mangia il gelato migliore di Pisa.

TERZA FASE. La terza settimana sarà di presentazione delle 5 gelaterie finaliste con alcune schede in cui descriveremo i locali e le particolarità del gelato preparato.

QUARTA FASE. Il contest si chiude con la manche finale nella quarta settimana, durante la quale tra le 5 gelaterie finaliste, attraverso una nuova sfida, sceglierete il gelato migliore.

#APISACIGARBA