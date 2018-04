Contest #apisacigarba: a tu per tu con la pizzeria 'Al solito posto'

La pizzeria 'Al solito posto' di via Piave, a due passi dalla Torre Pendente, è un'altra delle cinque finaliste del nostro contest #apisacigarba dedicato alla pizza. Aperta da quasi 8 anni, è il titolare Sante Danzi a pensare praticamente a tutto: dalla spesa alla produzione. "Sono originario della provincia di Potenza e sono arrivato a Pisa per studiare Geologia all'Università - racconta - ho lavorato come cameriere in varie pizzerie, poi mi sono appassionato al mestiere e ho deciso di aprire il mio locale". 'Al solito posto' è una piccola pizzeria, con tanto di banco per la pizza al taglio e altre sfiziosità, che lavora soprattutto a domicilio, con due ragazzi che in sella ai motorini effettuano le consegne ai clienti. "Spesso purtroppo non riusciamo ad accontentare tutti, perchè per me la puntualità è essenziale - spiega Sante - non posso far mangiare le persone alle due di notte!".



"Il mio impasto è altamente digeribile visto che ha basse quantità di lievito e una maturazione di 48 ore - sottolinea ancora - la mia pizza si adegua al cliente, si va da quella napoletana a quella pisana più bassa, proprio per andare incontro alle esigenze di tutti. Utilizzo una farina veneta e pomodoro San Marzano, tutto al 100% italiano. Il fior di latte, così come la bufala, mi arrivano freschissime direttamente dalla Campania con consegne tre volte a settimana".

Un menù davvero ricco con oltre 100 pizze da poter scegliere. "Alla fine però quelle che vanno per la maggiore sono le classiche, come napoli, margherita, marinara e bufalina - conclude Sante Danzi - faccio anche panuozzi e focaccine e poi, proprio per adattarmi alla tradizione pisana, nella mia pizzeria non manca la cecina".