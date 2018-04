Contest #apisacigarba: a tu per tu con la pizzeria 'Gusto al 129'

La pizzeria 'Gusto al 129' è un'altra delle cinque finaliste del nostro contest #apisacigarba che incoronerà la pizza più buona della città per i lettori di PisaToday.

Anima del locale di via Santa Bibbiana è Roberto Muscas, romano con origini sarde, arrivato a Pisa dopo il trasferimento per motivi di lavoro della moglie. Muscas ha imparato a fare il pizzaiolo a Londra, poi in Italia si è perfezionato (a ottobre frequenterà l'Università della pizza), e nel 2012 ha aperto a Putignano una piccola pizzeria, nel 2014 il trasferimento in un locale un po' più spazioso nel centro città con l'apertura appunto di 'Gusto al 129', dove ha circa 25 posti a sedere, non molti in realtà, e così per accontentare le tante richieste lavora su due turni, oltre alla possibilità di ordinare la pizza da asporto.

"La mia pizza è fragrante con poco cornicione, possiamo dire che sia una via di mezzo tra la napoletana, più alta e con molto cornicione, e la romana che è molto più bassa - racconta Roberto - utilizzo un solo tipo di impasto con farina 0 biologica, miscelata con farro, soia e crusca. E' un impasto ad alta idratazione per favorire la digeribilità, con una maturazione che va dalle 24 alle 48 ore". "Come ingredienti utilizziamo una salsa di pomodoro di prima qualità e un fior di latte che ci arriva fresco tre volte a settimana" sottolinea ancora il titolare.



Quasi quaranta le pizze nel menù, più quelle giornaliere che vanno in base alla stagione: ora ad esempio è il turno della pizza con cime di rapa, provola affumicata e salsiccia.

Tra le pizze più gettonate sicuramente quella Campione, con pesto di pistacchi di propria produzione, fior di latte e prosciutto cotto, e poi, per ricordare l'origine romana di Roberto, la pizza Amatriciana con guanciale di cinta senese e pecorino romano su una base di margherita.

"Sicuramente però la nostra specialità è la pizza dolce - spiega Roberto - con crema pasticcera, granella di pistacchio e il cornicione ripieno di Nutella". Una prelibatezza insomma da provare anche nella variante di stagione con fragoline di bosco, crema pasticcera, Nutella e liquore Calvados.