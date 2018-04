Contest #apisacigarba: a tu per tu con la pizzeria 'Le Giare'

La pizzeria Le Giare è un'altra delle finaliste del nostro contest #apisacigarba dedicato alla pizza. La pizzeria di via della Vecchia Tranvia è una delle più antiche di Pisa, come ci spiega il titolare Roberto Orsucci che insieme alla moglie gestisce il locale. "Questa è una pizzeria storica nata negli anni '70, una delle poche rimaste - sottolinea Roberto - io sono arrivato qui come dipendente nel 1989, poi nel '96 ho rilevato alcune quote fino a diventare l'unico proprietario nel 2008".



Una lunga esperienza che ha portato nel tempo ad aggiornare le ricette del passato. "Ho cercato di migliorare gli impasti che ho imparato anni fa quando sono arrivato a Le Giare come dipendente - racconta Roberto - oltre all'impasto tradizionale, facciamo ad esempio anche quello integrale, multicereali e di kamut. Noi oltre a pizzeria siamo anche ristorante e la nostra pizza è la vera pizza pisana, né alta né bassa per intenderci".



Tante le tipologie che i clienti possono scegliere per deliziare il loro palato. "Tra le più apprezzate sicuramente la pizza che prende il nome dal locale, Le Giare, che è bianca con mozzarella di bufala, scaglie di parmigiano, pomodoro pachino e basilico. Poi anche la Nerazzurra è molto richiesta: è una pizza rossa con capperi, acciughe e parmigiano". Davvero originale poi il Calzonpizza, metà calzone e metà pizza, per chi è indeciso su cosa scegliere.

Il tutto naturalmente è condito da una buona dose di simpatia e accoglienza che non guastano mai!