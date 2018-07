Contest #apisacigarba: vince la gelateria 'Il Pellicano Neroazzurro'

E' la gelateria 'Il Pellicano Neroazzurro' a vincere il contest #apisacigarba dedicato al gelato. Le votazioni dei nostri lettori nella sfida finale hanno portato sul gradino più alto del podio il locale che si trova all'interno del centro commerciale Pisanova, gelateria che ha superato con 4524 sfide vinte 'L'Oasi del Gelato', che si aggiudica la seconda piazza, e la 'Gelateria Manzi', che si colloca al terzo posto del podio. Seguono 'De' Coltelli' e 'Il Gelato di Giada'.

Dal titolare, Giulio Gori, fino al responsabile del laboratorio di produzione, Eugenio, la ricerca del gusto abbinata al calore che il gelato deve sprigionare nella bocca e nei sensi dei clienti è un mantra. Questa la base del lavoro della gelateria 'Il Pellicano Nerazzurro'.

Il gelato viene prodotto a partire dal latte e dalla panna della Maremma, per dare una connotazione prettamente toscana al prodotto proposto alla clientela. "Siamo improntati principalmente sul gelato alle creme - ci aveva raccontato nell'intervista di presentazione il responsabile del laboratorio - cerchiamo di fare un prodotto molto corposo". "Il gelato oltre che mangiato deve essere anche sentito": è questo l'obiettivo al quale mira la gelateria in ogni suo gusto ed in tutte le sue proposte, e per questo motivo la sensazione sprigionata in bocca è quella di un dolce molto sostanzioso, da gustare in ogni periodo dell'anno. L'ubicazione all'interno della galleria commerciale aiuta infatti al consumo anche fuori stagione.



Oltre all'amore naturalmente per il gelato, il nome della gelateria sprigiona anche tutta la passione per la squadra della città: negli ultimi anni sono stati ben due i gusti dedicati esclusivamente al nerazzurro del Pisa Sporting Club. "Quando la squadra centrò la promozione in B due anni fa proponemmo il gusto 'Pisa 1909', mentre lo scorso novembre abbiamo dedicato a Eusepi il gusto 'Re Umberto', per celebrare il suo gol vittoria nel derby con il Livorno".

Congratulazioni dunque a 'Il Pellicano Nerazzurro' che si aggiudica la vittoria: è suo il gelato più buono della città per i lettori di PisaToday!

