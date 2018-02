12a giornata del campionato di tennis tavolo interprovinciale di Pisa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Prosegue il Campionato unico di Tennistavolo a livello interprovinciale per l’anno sportivo 2017/2018, organizzato dal Centro Sportivo Italiano- di Pisa (CSI) e l’Associazione Centri Sportivi Italiani di Pisa (ACSI), in collaborazione con la Commissione Tecnica unificata Tennistavolo. Di seguito i risultati delle ultime giornate (1-8-12-13-14 febbraio 2018) di incontri. 12° giornata : DLF Viareggio “B” - TT Acsi Exodus 4-1; Polisportiva Pulcini Cascina “A” - Polisportiva Pulcini Cascina “B” 1-4; Polisportiva Quattro Strade 1969 - TT Acsi One 3-2; recupero 11° giornata TT Acsi One - Cavallino Bianco “A” 2-3; recupero 10° giornata TT Acsi Exodus - Polisportiva Pulcini Cascina “A” 0-5 (l’incontro viene assegnato 5-0 per la POL. Pulcini Cascina “A” per indisponibilità del TT Acsi Exodus nel recuperare l’incontro. La classifica,: Real Team Casa Culturale e Polisportiva Pulcini Cascina “B” p.ti 42; Polisportiva Pulcini Cascina “A” p.ti 33; DLF Viareggio “B” e TT Acsi Senior p.ti 31; Polisportiva Quattro Strade e Cavallino Bianco “A” p.ti 24; Polisportiva Pulcini Cascina “C” p.ti 23; TT Acsi Exodus p.ti 14; TT Acsi Pisa One p.ti 15; Cavallino Bianco “B” p.ti 11.