15a giornata del campionato di tennis tavolo interprovinciale

Continua il Campionato unico di Tennistavolo a livello interprovinciale per l’anno sportivo 2017/2018, organizzato dal Centro Sportivo Italiano- di Pisa (CSI) e l’Associazione Centri Sportivi Italiani di Pisa (ACSI), in collaborazione con la Commissione Tecnica unificata Tennistavolo che ha fornito i risultati degli incontri della 15a giornata.

La Polisportiva Pulcini Cascina “B”, con F. Ciampi, D. Menichetti, A. Bottai, F. Zingarelli e M. Lapira, ha giocato contro la Polisportiva Pulcini Cascina “C”, con D. Prestia, F. Russo, R. Semeraro e D. Lagi, vincendo 4-1. Altro incontro terminato con punteggio 2-3 quello tra la Polisportiva Quattro Strade 1969, per la quale hanno giocato E. Borsellini, G. Mai, N. Simonelli e R. Giannoni, ed la Real Team Casa Culturale, con L. Billi, H. Hamadi, A. Pagliai, F. Lapi e S. Salvadori.

Punteggio di 5-0 a favore della TT Pisa One, con D. Bartalini, C. Fascetti, P. Gabbriellini e Salvadori, contro la squadra del DLF Viareggio “B”, per la quale hanno giocato F. Dalle Luche, E. Albani e F. Cerrata. La TT Acsi Pisa Senior ha invece vinto 5-0, facendo giocare L. D’Antilio, S. Lischi, e E. Tozzini contro la squadra del Cavallino Bianco “B”, con F. Antongiovanni, L. Fanti, A. Cecchi e S. Franchi. Ultime partite della 15a giornata quelle tra le squadre TT Acsi Exodus e Cavallino Bianco “A”: la prima ha perso 2-3 facendo giocare (in singoli) M. Fara e E. Bracalone contro M. Salvadori e D. Fontanelli della seconda. Ci sono stati due recuperi: uno tra la Real Team Casa Culturale, con i giocatori Ciprian, F. Lapi e L. Bonfanti, e la squadra Cavallino Bianco “B”, con A. Cecchi, S. Franchi e F. Antongiovanni, con punteggio di 5-0; l’altro tra le squadre TT Acsi Pisa Senior e TT Acsi Exodus terminato 4-1 a favore della TT Acsi Pisa Senior, che ha fatto giocare sempre in incontri singoli L. Malucchi, M. Tempestini e S. Lischi contro P: Fara e E. Bracalone.

I punti della classifica (le squadre con * hanno una partita da recuperare): Polisportiva Pulcini Cascina “B” 54 - Real Team Casa Culturale* 50 - TT Acsi Pisa Senior 43 - DLF Viareggio “B” 42 - Cavallino Bianco “A” e Polisportiva Pulcini Cascina “A” * 34 - Polisportiva Quattro Strade 31 - Polisportiva Pulcini Cascina “C” * 329 - TT Acsi Exodus 18 - Cavallino Bianco “B” e TT Pisa One * 15.



