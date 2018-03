17a giornata del Campionato di tennis tavolo interprovinciale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Continua il Campionato unico di Tennistavolo a livello interprovinciale per l’anno sportivo 2017/2018, organizzato dal Centro Sportivo Italiano di Pisa (CSI) e l’Associazione Centri Sportivi Italiani di Pisa (ACSI), in collaborazione con la Commissione Tecnica unificata Tennistavolo che ha fornito i risultati degli incontri della 17a giornata. La squadra TT Acsi Exodus, con A. Pelagatti, P. Fara e M. Fara, ha giocato contro la squadra TT Acsi One, con G. Barazzone, L. Benedini ed E. Salvadori, vincendo 3-2. Altro incontro terminato con punteggio 2-3 quello tra DLF Viareggio “B”, per la quale squadra hanno giocato F. Dalle Luche, M. Bartelloni, E. Albiani ed E. Cecchini, e la squadra del Real Team Casa Culturale, con L. Billi, S. Salvadori, A. Pagliai ed E. Bonistalli. Punteggio di 5-0 a favore della Polisportiva Pulcini Cascina “A”, con F. Cavallini, A. Bersezio, S. Bacci e M. Mondini, contro la squadra Cavallino Bianco “A” , per la quale hanno giocato S. Bigazzi, M. Salvadori e D. Fontanelli. La Polisportiva Pulcini Cascina “C” invece ha perso 2-3 contro il TT Acsi Pisa Senior: per la prima squadra hanno giocato D. Gradi, D. Grazian, D. Prestia, R. Semeraro e D. Lagi; per la seconda hanno impugnato le racchette E. Tozzini, S. Lischi e L. Malucchi. Ultime partite della 17° giornata quelle tra la Polisportiva pulcini cascina “B” che ha vinto 5-0 facendo giocare L. Buzzoni, S. Andolfi, M. Lapira F. Zangarelli e D. Menichetti contro G. Masi, E. Borsellini, N. Simonelli e D. Panicucci della Polisportiva Quattro strade 1969. Ha riposato la squadra del Cavallino Bianco “B”.



Nel comunicati 17 la Commissione Tecnica riporta quanto segue: “nella 16a giornata di campionato la squadra Cavallino Bianco "A" ha riporto una successione degli incontri non valida avendo fatto giocare l'atleta Bigazzi S. in una posizione che non seguiva l'ordine ABDDBA. In base a quanto accaduto la Commissione Tennis Tavolo annulla il secondo incontro dando la vittoria per 3-0 al suo avversario. Si ammonisce la squadra e si ricorda che se dovesse accadere quanto sopra la partita sarà persa a tavolino 5-0 come da regolamento, essendo la squadra ospitante responsabile della corretta stesura del referto. Dalla Classifica il Cavallino Bianco "A" perde un punto e la Pol. Quattro Strade ne acquista uno.”



I punti della classifica (le squadre con */** hanno una/due partita/e da recuperare): Polisportiva Pulcini Cascina “B” 63 - Real Team Casa Culturale 58 - TT Acsi Pisa Senior 49 - DLF Viareggio “B” 48 - Polisportiva Pulcini Cascina “A” ** 39 - Cavallino Bianco “A” 37 - Polisportiva Quattro Strade e Polisportiva Pulcini Cascina “C” 33 - TT Acsi Exodus 21 - TT Pisa One * 19 - Cavallino Bianco “B” * 15.